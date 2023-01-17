Семенюк (Шишь) Елена Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенюк (Шишь) Елена Стефановна

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Место рождения

д. Зелово, Зеловская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя

Дата рождения

Около 1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MB
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Место
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Рождение
Около 1872 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Зелово, Зеловская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
29.05.1894 ст.

Муж: Семенюк Василий Иванович

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 22 года | Невесте 22 года
Рождение ребёнка
07.09.1895 ст.

Дочь: Семенюк Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Семенюк Василий Иванович

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
25.06.1897 ст.

Дочь: Семенюк Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Семенюк Василий Иванович

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
25.08.1900 ст.

Дочь: Семенюк Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Семенюк Василий Иванович

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
01.06.1906 ст.

Сын: Семенюк Иосиф Васильевич

Отец ребёнка: Семенюк Василий Иванович

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
21.06.1908 ст.

Дочь: Семенюк Анна Васильевна

Отец ребёнка: Семенюк Василий Иванович

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
12.11.1911 ст.

Сын: Семенюк Имаил Васильевич

Отец ребёнка: Семенюк Василий Иванович

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенюк Александра Васильевна

Отец ребёнка: Семенюк Василий Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно
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