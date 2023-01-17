Семенюк (Шишь) Елена Стефановна
Место рожденияд. Зелово, Зеловская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Дата рожденияОколо 1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1872 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Зелово, Зеловская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
29.05.1894 ст.
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 22 года | Невесте 22 года
Рождение ребёнка
07.09.1895 ст.
Дочь: Семенюк Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Семенюк Василий Иванович
Рождение ребёнка
25.06.1897 ст.
Дочь: Семенюк Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Семенюк Василий Иванович
Рождение ребёнка
25.08.1900 ст.
Дочь: Семенюк Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Семенюк Василий Иванович
Рождение ребёнка
01.06.1906 ст.
Отец ребёнка: Семенюк Василий Иванович
Рождение ребёнка
21.06.1908 ст.
Дочь: Семенюк Анна Васильевна
Отец ребёнка: Семенюк Василий Иванович
Рождение ребёнка
12.11.1911 ст.
Отец ребёнка: Семенюк Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семенюк Александра Васильевна
Отец ребёнка: Семенюк Василий Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно