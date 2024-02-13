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Петров Серафим Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

2013

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Петров Алексей Михайлович

Мать: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Петрова Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова Раиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Раиса

Упоминание
Неизвестно
ВОВ. Серафим Алексеевич
Смерть
2013

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