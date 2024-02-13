Петров Серафим Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Петров Алексей Михайлович
Мать: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Петрова Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петрова Раиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Раиса
Упоминание
Неизвестно
ВОВ. Серафим Алексеевич
Смерть
2013