Репин Володя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Репин Володя

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1979

Дочь: Репина Надежда Владимровна

Мать ребёнка: Репина Ольга Викторовна

Рождение ребёнка
23.05.1982

Сын: Репин Николай Владимирович

Мать ребёнка: Репина Ольга Викторовна

Рождение ребёнка
07.09.1986

Дочь: Репина Нина Владимировна

Мать ребёнка: Репина Ольга Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Репина Ольга Викторовна

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