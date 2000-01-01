Репин Володя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1979
Дочь: Репина Надежда Владимровна
Мать ребёнка: Репина Ольга Викторовна
Рождение ребёнка
23.05.1982
Сын: Репин Николай Владимирович
Мать ребёнка: Репина Ольга Викторовна
Рождение ребёнка
07.09.1986
Дочь: Репина Нина Владимировна
Мать ребёнка: Репина Ольга Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Репина Ольга Викторовна