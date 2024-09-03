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Лука Захарович

Место рождения

Старая Казмаска, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1845 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Старая Казмаска, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
1867

Жена: Ксения Прохоровна

Старая Казмаска, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Елена Лукинична

Мать ребёнка: Ксения Прохоровна

Старая Казмаска, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1870

Сын: Владимир Лукич

Мать ребёнка: Ксения Прохоровна

Старая Казмаска, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Анисья Лукинична

Мать ребёнка: Ксения Прохоровна

Старая Казмаска, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1879

Сын: Петр Лукич

Мать ребёнка: Ксения Прохоровна

Старая Казмаска, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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