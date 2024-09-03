Лука Захарович
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1867
Жена: Ксения Прохоровна
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Елена Лукинична
Мать ребёнка: Ксения Прохоровна
Рождение ребёнка
1870
Сын: Владимир Лукич
Мать ребёнка: Ксения Прохоровна
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Анисья Лукинична
Мать ребёнка: Ксения Прохоровна
Рождение ребёнка
1879
Сын: Петр Лукич
Мать ребёнка: Ксения Прохоровна
Смерть
Неизвестно