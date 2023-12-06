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Велеславов Трофим Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Велеславов Федот Григорьевич

Мать: Велеславова Ефимия Петровна

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