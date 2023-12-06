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Велеславов Трофим Федотович
Велеславов Трофим Федотович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1847
Пол
Мужской
Отец
Велеславов Федот Григорьевич
1813 г.р.
Мать
Велеславова Ефимия Петровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ИП
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События
Биография
Биография
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Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец:
Велеславов Федот Григорьевич
Мать:
Велеславова Ефимия Петровна
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