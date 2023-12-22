Чиркова (Скопичева) Елена Григорьевна
Место рождения
Дата рождения01.01.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1960
Рождение ребёнка
31.10.1980
Дочь: Струихина Надежда Олеговна
Отец ребёнка: Чирков Олег Анатольевич
Рождение ребёнка
02.01.1986
Дочь: Власенко Татьяна Олеговна
Отец ребёнка: Чирков Олег Анатольевич
Рождение ребёнка
19.02.1987
Отец ребёнка: Чирков Олег Анатольевич
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно