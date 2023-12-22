Чиркова (Скопичева) Елена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чиркова (Скопичева) Елена Григорьевна

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Место рождения

Тюкалинск, Тюкалинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

01.01.1960

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1960

Отец: Скопичев Григорий Григорьевич

Мать: Скопичева Ефросинья Мироновна

Тюкалинск, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
31.10.1980

Дочь: Струихина Надежда Олеговна

Отец ребёнка: Чирков Олег Анатольевич

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
02.01.1986

Дочь: Власенко Татьяна Олеговна

Отец ребёнка: Чирков Олег Анатольевич

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
19.02.1987

Сын: Чирков Андрей Олегович

Отец ребёнка: Чирков Олег Анатольевич

Омск, город Омск, Омская область
Развод
Неизвестно

Муж: Чирков Олег Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чирков Олег Анатольевич

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