Градюк Агния — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Градюк Агния

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1935 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.11.1935

Сын: Градюк Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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