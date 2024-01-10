(Рословцева) Евдокия Афонасиевна
Место рожденияОрловская обл., д. Хутор
Дата рождения1872
Дата смерти20.01.1873
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Рословцев Афонасий Васильевич
Мать: не указана
Орловская обл., д. Хутор
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Орловская обл., д. Хутор
Смерть
20.01.1873
Орловская обл., д. Хутор