(Рословцева) Евдокия Афонасиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рословцева) Евдокия Афонасиевна

Место рождения

Орловская обл., д. Хутор

Дата рождения

1872

Дата смерти

20.01.1873

Пол

Женский

Отец

1842 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Рословцев Афонасий Васильевич

Мать: не указана

Орловская обл., д. Хутор
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Орловская обл., д. Хутор
Смерть
20.01.1873
Орловская обл., д. Хутор
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