Школяр Галина Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Школяр Галина Витальевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алтухов Виталий Дмитриевич

Мать: Епифанова Клавдия Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Школяр Светлана Александровна

Отец ребёнка: Школяр Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Школяр Роман Александрович

Отец ребёнка: Школяр Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Школяр Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Школяр Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Школяр Александр

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