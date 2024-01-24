Школяр Галина Витальевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Школяр Светлана Александровна
Отец ребёнка: Школяр Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Школяр Роман Александрович
Отец ребёнка: Школяр Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Школяр Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Школяр Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Школяр Александр