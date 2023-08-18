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Пигилев Богдан (Богдашка) Григорьев

Место рождения

поч. Поповка, Троицкий монастырь над Холуницею рекою, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1618

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1618

Отец: Пигилев Григорий (Гришка) Фролов

Мать: не указана

поч. Поповка, Троицкий монастырь над Холуницею рекою, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1636

Сын: Пигилев Афонасий (Офонка) Богданов

Мать ребёнка: не указана

поч. Поповка, Троицкий монастырь над Холуницею рекою, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1641

Сын: Пигилев Ерофей (Ерошка) Богданов

Мать ребёнка: не указана

поч. Поповка, Троицкий монастырь над Холуницею рекою, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1642

Сын: Пигилев Авдей (Овдюнка) Богданов

Мать ребёнка: не указана

поч. Поповка, Троицкий монастырь над Холуницею рекою, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. подле речку Поповки, Троицкий монастырь над Холуницею рекою, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646
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