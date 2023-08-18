Пигилев Богдан (Богдашка) Григорьев
Место рожденияпоч. Поповка, Троицкий монастырь над Холуницею рекою, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1618
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1618
Отец: Пигилев Григорий (Гришка) Фролов
Мать: не указана
поч. Поповка, Троицкий монастырь над Холуницею рекою, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1636
Сын: Пигилев Афонасий (Офонка) Богданов
Мать ребёнка: не указана
поч. Поповка, Троицкий монастырь над Холуницею рекою, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1641
Сын: Пигилев Ерофей (Ерошка) Богданов
Мать ребёнка: не указана
поч. Поповка, Троицкий монастырь над Холуницею рекою, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1642
Сын: Пигилев Авдей (Овдюнка) Богданов
Мать ребёнка: не указана
поч. Поповка, Троицкий монастырь над Холуницею рекою, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. подле речку Поповки, Троицкий монастырь над Холуницею рекою, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646