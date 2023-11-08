Легейда Слава экономист — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛегейда Слава экономист

Легейда Слава экономист

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1957 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1979

Отец: не указан

Мать: Легейда Ольга медсестра

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close