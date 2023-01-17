Платон Демидович
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Демид Иванович
Мать: Ксения Антоновна
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Прасковья Платоновна
Мать ребёнка: Анастасия
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Мавра Платоновна
Мать ребёнка: Анастасия
Рождение ребёнка
1810
Сын: Иван Платонович
Мать ребёнка: Анастасия
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Дарья Платоновна
Мать ребёнка: Анастасия
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Анна Платоновна
Мать ребёнка: Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия
Смерть
Неизвестно