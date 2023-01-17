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Платон Демидович

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Место рождения

Гулево, Перемышльский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Демид Иванович

Мать: Ксения Антоновна

Гулево, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Прасковья Платоновна

Мать ребёнка: Анастасия

Гулево, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Мавра Платоновна

Мать ребёнка: Анастасия

Гулево, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Иван Платонович

Мать ребёнка: Анастасия

Гулево, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Дарья Платоновна

Мать ребёнка: Анастасия

Гулево, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Анна Платоновна

Мать ребёнка: Анастасия

Гулево, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия

Смерть
Неизвестно
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