Казусева (Аверкина) Валентина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазусева (Аверкина) Валентина Павловна

Казусева (Аверкина) Валентина Павловна

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

20.02.1955

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1955

Отец: Аверкин Павел Иванович

Мать: Аверкина Анастасия Емельяновна

Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close