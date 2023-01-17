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Казусева (Аверкина) Валентина Павловна
Казусева (Аверкина) Валентина Павловна
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
20.02.1955
Пол
Женский
Отец
Аверкин Павел Иванович
1929 г.р.
Мать
Аверкина (Пузанова) Анастасия Емельяновна
1928 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1955
Отец:
Аверкин Павел Иванович
Мать:
Аверкина Анастасия Емельяновна
Москва
, город федерального значения Москва
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