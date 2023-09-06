Ишкова Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Копёнкина Тамара Георгиевна
Отец ребёнка: Копенкин Георгий Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Копёнкина Роза Георгиевна
Отец ребёнка: Копенкин Георгий Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Копёнкина Нина Георгиевна
Отец ребёнка: Копенкин Георгий Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Копёнкина Александра Георгиевна
Отец ребёнка: Копенкин Георгий Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копёнкин Николай Георгиевич
Отец ребёнка: Копенкин Георгий Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копёнкин Евгений Георгиевич
Отец ребёнка: Копенкин Георгий Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копёнкин Анатолий Георгиевич
Отец ребёнка: Копенкин Георгий Георгиевич
Смерть
Неизвестно