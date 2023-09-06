Ишкова Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишкова Наталья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Копёнкина Тамара Георгиевна

Отец ребёнка: Копенкин Георгий Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Копёнкина Роза Георгиевна

Отец ребёнка: Копенкин Георгий Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Копёнкина Нина Георгиевна

Отец ребёнка: Копенкин Георгий Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Копёнкина Александра Георгиевна

Отец ребёнка: Копенкин Георгий Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копёнкин Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Копенкин Георгий Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копёнкин Евгений Георгиевич

Отец ребёнка: Копенкин Георгий Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копёнкин Анатолий Георгиевич

Отец ребёнка: Копенкин Георгий Георгиевич

Смерть
Неизвестно
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