Параскева Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1862

Дочь: Боловинцева Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Боловинцев Иван Александрович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боловинцев Иван Александрович

Смерть
Неизвестно
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