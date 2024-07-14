Пискунова Евдокия Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пискунов Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пискунов Василий Иванович
Отец ребёнка: Пискунов Иван Федорович
Рождение ребёнка
Около 1856
Отец ребёнка: Пискунов Иван Федорович
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Пискунов Иван Федорович
Смерть
Неизвестно