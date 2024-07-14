Пискунова Евдокия Никитична Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Пискунова Евдокия Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пискунов Стефан Иванович

Отец ребёнка: Пискунов Иван Федорович

Гарь, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пискунов Василий Иванович

Отец ребёнка: Пискунов Иван Федорович

Гарь, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Пискунов Яков Иванович

Отец ребёнка: Пискунов Иван Федорович

Гарь, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1862

Сын: Пискунов Максим Иванович

Отец ребёнка: Пискунов Иван Федорович

Гарь, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Смерть
Неизвестно

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