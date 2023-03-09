Ивонина Агафья Корниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивонина Агафья Корниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.06.1911

Дочь: Просвирнина Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Ивонин Георгий Филиппович

Головановцы, Зуевского р-на, Кировской обл.
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Лубнина Екатерина Георгиевна

Отец ребёнка: Ивонин Георгий Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивонин Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Ивонин Георгий Филиппович

Головановцы, Зуевского р-на, Кировской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивонин Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Ивонин Георгий Филиппович

Головановцы, Зуевского р-на, Кировской обл.
Смерть
Неизвестно
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