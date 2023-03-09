Ивонина Агафья Корниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.06.1911
Дочь: Просвирнина Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Ивонин Георгий Филиппович
Головановцы, Зуевского р-на, Кировской обл.
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Лубнина Екатерина Георгиевна
Отец ребёнка: Ивонин Георгий Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ивонин Николай Георгиевич
Отец ребёнка: Ивонин Георгий Филиппович
Головановцы, Зуевского р-на, Кировской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ивонин Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Ивонин Георгий Филиппович
Головановцы, Зуевского р-на, Кировской обл.
Смерть
Неизвестно