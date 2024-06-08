Логачев Игорь Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1977
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Логачева Виктория Игоревна
Мать ребёнка: Старовойт Ирина Игоревна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Старовойт Ирина Игоревна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Старкова Инна Владимировна
Рождение ребёнка
08.09.2019
Мать ребёнка: Старовойт Ирина Игоревна