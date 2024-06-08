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Логачев Игорь Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1977

Отец: Логачев Борис Митрофанович

Мать: Игумнова Галина Вениаминовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Логачева Виктория Игоревна

Мать ребёнка: Старовойт Ирина Игоревна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старовойт Ирина Игоревна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Старкова Инна Владимировна

Рождение ребёнка
08.09.2019

Сын: Логачев Артем Игоревич

Мать ребёнка: Старовойт Ирина Игоревна

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