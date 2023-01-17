Семенова (Мартышкина) Евдокия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова (Мартышкина) Евдокия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Мартышкин Александр Иванович

Мать: Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Между 1925 и 1929

Дочь: Воронина Римма Петровна

Отец ребёнка: Семенов Петр

Рождение ребёнка
1929

Сын: Семенов Гриша(?)

Отец ребёнка: Семенов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сын

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1987
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
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