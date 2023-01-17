Семенова (Мартышкина) Евдокия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1987
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Мартышкин Александр Иванович
Мать: Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Между 1925 и 1929
Дочь: Воронина Римма Петровна
Отец ребёнка: Семенов Петр
Рождение ребёнка
1929
Сын: Семенов Гриша(?)
Отец ребёнка: Семенов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сын
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1987
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно