Родионова (Ищук) Надежда Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионова (Ищук) Надежда Александровна

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Место рождения

Днепропетровская обл.

Дата рождения

24.06.1950

Дата смерти

24.01.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Днепропетровская обл.
Рождение ребёнка
08.10.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Родионов Николай Васильевич

Лотошино Московской обл.
Рождение ребёнка
28.02.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Родионов Николай Васильевич

Шаховская Московской обл.
Смерть
24.01.2012
Красногорск Московской обл., Россия
Причина смерти: инсульт
Похороны
26.01.2012
Шаховская, Московская область
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