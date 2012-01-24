Родионова (Ищук) Надежда Александровна
Место рожденияДнепропетровская обл.
Дата рождения24.06.1950
Дата смерти24.01.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Днепропетровская обл.
Рождение ребёнка
08.10.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Родионов Николай Васильевич
Лотошино Московской обл.
Рождение ребёнка
28.02.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Родионов Николай Васильевич
Шаховская Московской обл.
Смерть
24.01.2012
Красногорск Московской обл., Россия
Причина смерти: инсульт
Похороны
26.01.2012
Шаховская, Московская область