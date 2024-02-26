Евдоким
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1741
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Меланья Трофимова (Вна)
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1680
Сын: Назар Евдокимов (Ич)
Мать ребёнка: Меланья Трофимова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1687
Сын: Федор Евдокимов (Ич)
Мать ребёнка: Меланья Трофимова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1692
Мать ребёнка: Меланья Трофимова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1702
Дочь: Матрена Евдокимова (Вна)
Мать ребёнка: Меланья Трофимова (Вна)
Смерть
До 1741