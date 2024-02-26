Евдоким — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдоким

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1741

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1667 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меланья Трофимова (Вна)

Место жительства
Неизвестно
Заболотье, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1680

Сын: Назар Евдокимов (Ич)

Мать ребёнка: Меланья Трофимова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1687

Сын: Федор Евдокимов (Ич)

Мать ребёнка: Меланья Трофимова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1692

Сын: Никифор Евдокимов (Ич)

Мать ребёнка: Меланья Трофимова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1702

Дочь: Матрена Евдокимова (Вна)

Мать ребёнка: Меланья Трофимова (Вна)

Заболотье, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1741

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