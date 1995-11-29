Егорова Валентина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова Валентина Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1956

Пол

Женский

Отец

1920 г.р.

Мать

1922 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности
1983 г.р.

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1956

Отец: Бухтояров Афанасий Яковлевич

Мать: Белоусова Анна Егоровна

Рождение ребёнка
10.01.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.12.1983

Дочь: Егорова Ирина Александровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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