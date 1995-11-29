Егорова Валентина Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1956
Рождение ребёнка
10.01.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.12.1983
Дочь: Егорова Ирина Александровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности