Жихова Маргарита Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жихов Степан Иванович
Мать: Царилова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузьмишкин Василий Стефанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмишкин Валерий Васильевич
Отец ребёнка: Кузьмишкин Василий Стефанович
Смерть
Неизвестно