Жихова Маргарита Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жихова Маргарита Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жихов Степан Иванович

Мать: Царилова Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьмишкин Василий Стефанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмишкин Валерий Васильевич

Отец ребёнка: Кузьмишкин Василий Стефанович

Смерть
Неизвестно
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