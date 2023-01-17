Зайцева (Луппова) Матрона Филиппова
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смерти24.04.1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.02.1867
Муж: Зайцев Павел Ильин
у Павла второй брак
Рождение ребёнка
23.04.1868
Дочь: Пелагия Павловна
Отец ребёнка: Зайцев Павел Ильин
Рождение ребёнка
23.04.1868
Дочь: Ирина Павловна
Отец ребёнка: Зайцев Павел Ильин
Рождение ребёнка
11.10.1869
Дочь: Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Зайцев Павел Ильин
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Параскева Павловна
Отец ребёнка: Зайцев Павел Ильин
Рождение ребёнка
14.10.1873
Отец ребёнка: Зайцев Павел Ильин
Рождение ребёнка
?.01.1876
Отец ребёнка: Зайцев Павел Ильин
Смерть
24.04.1882