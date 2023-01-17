Зайцева (Луппова) Матрона Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Луппова) Матрона Филиппова

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Место рождения

Марфино, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

24.04.1882

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Марфино, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
15.02.1867

Муж: Зайцев Павел Ильин

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
у Павла второй брак
Рождение ребёнка
23.04.1868

Дочь: Пелагия Павловна

Отец ребёнка: Зайцев Павел Ильин

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.04.1868

Дочь: Ирина Павловна

Отец ребёнка: Зайцев Павел Ильин

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.10.1869

Дочь: Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Зайцев Павел Ильин

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Параскева Павловна

Отец ребёнка: Зайцев Павел Ильин

Рождение ребёнка
14.10.1873

Сын: Зайцев Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Зайцев Павел Ильин

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
?.01.1876

Сын: Зайцев Фёдор Павлович

Отец ребёнка: Зайцев Павел Ильин

Смерть
24.04.1882
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