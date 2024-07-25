Плехова Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плехова Зинаида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плехова Любовь Леонидовна

Отец ребёнка: Плехов Леонид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плехов Андрей Леонидович

Отец ребёнка: Плехов Леонид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плехова Валентина Леонидовна

Отец ребёнка: Плехов Леонид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плехов Вера Леонидовна

Отец ребёнка: Плехов Леонид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плехова Людмила Леонидовна

Отец ребёнка: Плехов Леонид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плехова Надежда Леонидовна

Отец ребёнка: Плехов Леонид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плехов Леонид

Рождение ребёнка
19.11.1956

Дочь: Плехова Галина Леонидовна

Отец ребёнка: Плехов Леонид

Смерть
Неизвестно

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