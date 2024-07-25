Плехова Зинаида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плехова Любовь Леонидовна
Отец ребёнка: Плехов Леонид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Плехов Леонид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плехова Валентина Леонидовна
Отец ребёнка: Плехов Леонид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плехов Вера Леонидовна
Отец ребёнка: Плехов Леонид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плехова Людмила Леонидовна
Отец ребёнка: Плехов Леонид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плехова Надежда Леонидовна
Отец ребёнка: Плехов Леонид
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Плехов Леонид
Рождение ребёнка
19.11.1956
Дочь: Плехова Галина Леонидовна
Отец ребёнка: Плехов Леонид
Смерть
Неизвестно