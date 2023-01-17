Мухин Павел Михайлович
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Михаил Васильевич
Мать: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Ефросинья Павловна
Мать ребёнка: Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Спиридон Павлович
Мать ребёнка: Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Иван Павлович
Мать ребёнка: Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Ирина Павловна
Мать ребёнка: Евдокия Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Павловна
Смерть
Неизвестно