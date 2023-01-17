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Мухин Павел Михайлович

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Место рождения

Казначеево, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Михаил Васильевич

Мать: Анна Ивановна

Казначеево, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Мухин Никита Павлович

Мать ребёнка: Евдокия Павловна

Казначеево, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Ефросинья Павловна

Мать ребёнка: Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Спиридон Павлович

Мать ребёнка: Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Иван Павлович

Мать ребёнка: Евдокия Павловна

Казначеево, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Ирина Павловна

Мать ребёнка: Евдокия Павловна

Казначеево, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Павловна

Смерть
Неизвестно
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