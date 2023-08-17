Миронов Иван Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМиронов Иван Никитович

Миронов Иван Никитович

avatar

Место рождения

Дер. Гремячий Лог Плавского р-на

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Миронов Никит Алексеевич

Мать: Миронова Татьяна Михайловна

Дер. Гремячий Лог Плавского р-на
Рождение ребёнка
1952

Сын: Миронов Иван Иванович

Мать ребёнка: Миронова Нина

Огаревка, Щекинский район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миронова Нина

Смерть
Неизвестно
Соковнино, Плавский муниципальный район, Тульская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close