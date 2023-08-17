Миронов Иван Никитович
Место рожденияДер. Гремячий Лог Плавского р-на
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Дер. Гремячий Лог Плавского р-на
Рождение ребёнка
1952
Мать ребёнка: Миронова Нина
Огаревка, Щекинский район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Миронова Нина
Смерть
Неизвестно
Соковнино, Плавский муниципальный район, Тульская область