Учаева Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУчаева Нина

Учаева Нина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.?.?

Сын: Учаев Владимир

Отец ребёнка: Учаев Валерий Сергеевич

г.Пермь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Учаев Валерий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Учаев Валерий Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Учаев Валерий Сергеевич

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