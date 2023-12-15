Емельянова Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕмельянова Неизвестно

Емельянова Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Емельянов Пётр Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Петровна

Отец ребёнка: Емельянов Пётр Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудряшова Марфа Петровна

Отец ребёнка: Емельянов Пётр Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Емельянов Поликарп Петрович

Отец ребёнка: Емельянов Пётр Максимович

Смерть
Неизвестно
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