Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

2016

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: ?

Мать: Анастасия Егоровна

Смерть
2016
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