Душичев Федор Леонтьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиДо 1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Бракосочетание
Около 1862
Рождение ребёнка
1863
Сын: Душичев Николай Федорович
Мать ребёнка: Душичева Александра Владимировна
Рождение ребёнка
1866
Сын: Душичев Христофор Федорович
Мать ребёнка: Душичева Александра Владимировна
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Душичева Евгения Федоровна
Мать ребёнка: Душичева Александра Владимировна
Рождение ребёнка
?.10.1873 ст.
Дочь: Душичева София Федоровна
Мать ребёнка: Душичева Александра Владимировна
Смерть
До 1885