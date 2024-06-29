Душичев Федор Леонтьевич Около 1837 — найти родственников по фамилии на Familio
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Душичев Федор Леонтьевич

Место рождения

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

До 1885

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: Душичев Леонтий Андреевич

Мать: Душичева Варвара Леонтьевна

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1862

Жена: Душичева Александра Владимировна

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Душичев Николай Федорович

Мать ребёнка: Душичева Александра Владимировна

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Душичев Христофор Федорович

Мать ребёнка: Душичева Александра Владимировна

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Душичева Евгения Федоровна

Мать ребёнка: Душичева Александра Владимировна

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.10.1873 ст.

Дочь: Душичева София Федоровна

Мать ребёнка: Душичева Александра Владимировна

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
До 1885
Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

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