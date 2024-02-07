Ряховский Аким Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ряховский Аким Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ряховский Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Ряховский Алексей Акимович

Мать ребёнка: Ряховская Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Шеленкова Нина Акимовна

Мать ребёнка: Ряховская Мария Николаевна

Рождение ребёнка
09.07.1927

Дочь: Недосейкина Клавдия Акимовна

Мать ребёнка: Ряховская Мария Николаевна

Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ряховская Анна Акимовна

Мать ребёнка: Ряховская Мария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ряховская Мария Николаевна

Смерть
Неизвестно
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