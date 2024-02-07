Ряховский Аким Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ряховский Иван
Рождение ребёнка
1920
Сын: Ряховский Алексей Акимович
Мать ребёнка: Ряховская Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Шеленкова Нина Акимовна
Мать ребёнка: Ряховская Мария Николаевна
Рождение ребёнка
09.07.1927
Дочь: Недосейкина Клавдия Акимовна
Мать ребёнка: Ряховская Мария Николаевна
Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ряховская Анна Акимовна
Мать ребёнка: Ряховская Мария Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно