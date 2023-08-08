Самусенко Людмила Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1938
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.07.19
Сын: Верташёнок Николай Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение
08.03.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1960
Дочь: Тарасова Светлана Алексеевна
Отец ребёнка: Верташёнок Алексей Трофимович
Рождение ребёнка
07.08.1963
Дочь: Кроер Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Верташёнок Алексей Трофимович
Рождение ребёнка
15.07.1965
Дочь: Зайцева Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Верташёнок Алексей Трофимович
Рождение ребёнка
01.07.1970
Дочь: Берендеева Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: Верташёнок Алексей Трофимович
Рождение ребёнка
02.01.1980
Сын: Верташёнок Евгений Алексеевич
Отец ребёнка: Верташёнок Алексей Трофимович
Смерть
Неизвестно