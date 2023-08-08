Самусенко Людмила Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самусенко Людмила Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.07.19

Сын: Верташёнок Николай Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение
08.03.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1960

Дочь: Тарасова Светлана Алексеевна

Отец ребёнка: Верташёнок Алексей Трофимович

Рождение ребёнка
07.08.1963

Дочь: Кроер Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Верташёнок Алексей Трофимович

Рождение ребёнка
15.07.1965

Дочь: Зайцева Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Верташёнок Алексей Трофимович

Рождение ребёнка
01.07.1970

Дочь: Берендеева Любовь Алексеевна

Отец ребёнка: Верташёнок Алексей Трофимович

Рождение ребёнка
02.01.1980

Сын: Верташёнок Евгений Алексеевич

Отец ребёнка: Верташёнок Алексей Трофимович

Смерть
Неизвестно
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