Зернова Дарья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗернова Дарья Васильева

Зернова Дарья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Настасья Константинова

Отец ребёнка: Зернов Константин Кондратьев

Рождение ребёнка
1847

Сын: Зернов Назарий Константинов

Отец ребёнка: Зернов Константин Кондратьев

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Марья Константинова

Отец ребёнка: Зернов Константин Кондратьев

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Анна Константинова

Отец ребёнка: Зернов Константин Кондратьев

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Матрена Константинова

Отец ребёнка: Зернов Константин Кондратьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зернов Константин Кондратьев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close