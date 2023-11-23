Зернова Дарья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Настасья Константинова
Отец ребёнка: Зернов Константин Кондратьев
Рождение ребёнка
1847
Сын: Зернов Назарий Константинов
Отец ребёнка: Зернов Константин Кондратьев
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Марья Константинова
Отец ребёнка: Зернов Константин Кондратьев
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Анна Константинова
Отец ребёнка: Зернов Константин Кондратьев
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Матрена Константинова
Отец ребёнка: Зернов Константин Кондратьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно