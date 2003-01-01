Мурадян Виктор Асланович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Мурадян Аслан Саркисович
Мать: Мурадян Ашхен
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Агаджанова Нина Викторовна
Мать ребёнка: Мурадян Роза
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Власова Людмила Викторовна
Мать ребёнка: Мурадян Роза
Рождение ребёнка
1947
Сын: Мурадян Валерий Викторович
Мать ребёнка: Мурадян Роза
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мурадян Роза
Смерть
2003