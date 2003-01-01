Мурадян Виктор Асланович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурадян Виктор Асланович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

2003

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Мурадян Аслан Саркисович

Мать: Мурадян Ашхен

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Агаджанова Нина Викторовна

Мать ребёнка: Мурадян Роза

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Власова Людмила Викторовна

Мать ребёнка: Мурадян Роза

Рождение ребёнка
1947

Сын: Мурадян Валерий Викторович

Мать ребёнка: Мурадян Роза

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мурадян Роза

Смерть
2003
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