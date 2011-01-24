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Кайсерман Таль Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.2011

Пол

Мужской

Отец

1979 г.р.

Мать

1987 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.2011

Отец: Кайсерман Леонид

Мать: Абаева Ольга Тимуровна

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