(Алякринская) Антонина Александровна
Место рожденияСело Никольское
Дата рождения21.07.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1904
Село Никольское
Крещение 25 июля. Восприемники: Спасского уезда с.Кузнечихи потомственный почетный гражданин Александр Евлампиев Миропольский и с.Никольского священника Константина Архангельского жена Нина Евла... Показать все
Смерть
Неизвестно