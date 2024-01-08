(Алякринская) Антонина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Алякринская) Антонина Александровна

Место рождения

Село Никольское

Дата рождения

21.07.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1904

Отец: Алякринский Александр Николаевич

Мать: Алякринская Валентина Михайловна

Село Никольское
Крещение 25 июля. Восприемники: Спасского уезда с.Кузнечихи потомственный почетный гражданин Александр Евлампиев Миропольский и с.Никольского священника Константина Архангельского жена Нина Евла... Показать все
Смерть
Неизвестно
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