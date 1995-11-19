Груздева (Смирнова) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Груздева (Смирнова) Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1910

Дата смерти

19.11.1995

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1910

Отец: Смирнов Иван

Мать: Смирнова Евросинья

Рождение ребёнка
15.08.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Груздев Семен

Рождение ребёнка
20.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Груздев Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Груздев Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Груздева Александра

Отец ребёнка: Груздев Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Груздев Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Груздев Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Груздев Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Груздев Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Груздева Анна

Отец ребёнка: Груздев Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Груздев Семен

Смерть
19.11.1995
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