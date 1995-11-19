Груздева (Смирнова) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1910
Дата смерти19.11.1995
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1910
Отец: Смирнов Иван
Мать: Смирнова Евросинья
Рождение ребёнка
15.08.1937
Рождение ребёнка
20.08.1952
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Груздева Александра
Отец ребёнка: Груздев Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Груздева Анна
Отец ребёнка: Груздев Семен
Смерть
19.11.1995