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Tamm (Aun) Ann
Tamm (Aun) Ann
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Древо
Место рождения
Tõnusaare, Avinurme, Estland
Дата рождения
14.10.1823
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Aun Juhan
1779 г.р.
Мать
Aun (Mihkli) Anno
1785 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИА
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
14.10.1823
Отец:
Aun Juhan
Мать:
Aun Anno
Tõnusaare, Avinurme, Estland
Смерть
Неизвестно
Estland
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