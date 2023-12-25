Tamm (Aun) Ann — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Tamm (Aun) Ann

Место рождения

Tõnusaare, Avinurme, Estland

Дата рождения

14.10.1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1779 г.р.

Мать

1785 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1823

Отец: Aun Juhan

Мать: Aun Anno

Tõnusaare, Avinurme, Estland
Смерть
Неизвестно
Estland
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