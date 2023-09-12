Веселова (Молотова) Ирина Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Молотов Кондратий Григорьевич
Мать: Аксинья Васильева
Рождение ребёнка
22.01.1877
Дочь: Веселова Анна Захаровна
Отец ребёнка: Веселов Захар Иванович
Рождение ребёнка
14.04.1879
Отец ребёнка: Веселов Захар Иванович
Рождение ребёнка
15.01.1886
Дочь: Яблокова Ксения Захаровна
Отец ребёнка: Веселов Захар Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
кожухова
Смерть
Неизвестно