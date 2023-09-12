Веселова (Молотова) Ирина Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веселова (Молотова) Ирина Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Молотов Кондратий Григорьевич

Мать: Аксинья Васильева

Рождение ребёнка
22.01.1877

Дочь: Веселова Анна Захаровна

Отец ребёнка: Веселов Захар Иванович

Рождение ребёнка
14.04.1879

Сын: Веселов Иван Захарович

Отец ребёнка: Веселов Захар Иванович

Рождение ребёнка
15.01.1886

Дочь: Яблокова Ксения Захаровна

Отец ребёнка: Веселов Захар Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веселов Захар Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
кожухова
Смерть
Неизвестно
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