Капитонов Сергей Андреевич
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Капитонов Андрей Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капитонова Татьяна
Мать ребёнка: Лукьянова (Капитонова) Раиса Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капитонова Елена
Мать ребёнка: Лукьянова (Капитонова) Раиса Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Капитонов Генадий
Мать ребёнка: Лукьянова (Капитонова) Раиса Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капитонова Зоя
Мать ребёнка: Лукьянова (Капитонова) Раиса Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно