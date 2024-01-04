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Капитонов Сергей Андреевич

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Место рождения

Седякбаш, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Капитонов Андрей Алексеевич

Мать: не указана

Седякбаш, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капитонова Татьяна

Мать ребёнка: Лукьянова (Капитонова) Раиса Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капитонова Елена

Мать ребёнка: Лукьянова (Капитонова) Раиса Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капитонов Генадий

Мать ребёнка: Лукьянова (Капитонова) Раиса Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капитонова Зоя

Мать ребёнка: Лукьянова (Капитонова) Раиса Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова (Капитонова) Раиса Даниловна

Смерть
Неизвестно
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