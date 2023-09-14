Космогорова Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1916
Сын: Космогоров Александр Даниилович
Отец ребёнка: Космогоров Даниил Прокопьевич
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Космогорова Екатерина Данииловна
Отец ребёнка: Космогоров Даниил Прокопьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно