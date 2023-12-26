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Скворцова - Харина Людмила Павловна
Скворцова - Харина Людмила Павловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.08.1954
Пол
Женский
Отец
Харин Павел Вениаминович
1916 г.р.
Мать
Харина - Барисова Надежда Павловна
1919 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1954
Отец:
Харин Павел Вениаминович
Мать:
Харина - Барисова Надежда Павловна
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