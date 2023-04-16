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Баранов Василий Геннадьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1979

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1979

Отец: Баранов Геннадий Петрович

Мать: Усикова Валентина Васильевна

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