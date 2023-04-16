Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Баранов Василий Геннадьевич
Баранов Василий Геннадьевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.07.1979
Пол
Мужской
Отец
Баранов Геннадий Петрович
1941 г.р.
Мать
Усикова (Усикова) Валентина Васильевна
1942 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1979
Отец:
Баранов Геннадий Петрович
Мать:
Усикова Валентина Васильевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия