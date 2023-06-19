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Мария Захаровна

Место рождения

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

26.05.1891 ст.

Дата смерти

12.06.1891 ст.

Пол

Женский

Отец

1856 г.р.

Мать

1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
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Место
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Рождение
26.05.1891 ст.

Отец: Захар Васильевич

Мать: Соломония Леонтьевна

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 26.05.1891 Вилина Мария Захаровна Вилина отец крестьянин Захарий Васильевич Вилина мать жена Соломония Леонтьевна Гдов мещанин Константин Георгиевич Устья крестьянская до... Показать все
Смерть
12.06.1891 ст.
Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 12.06.1891 Вилина крестьянская дочь Мария Захаровна Вилина отец крестьянин Захарий Васильевич https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L96B-3SFK?i=729&cat=754... Показать все