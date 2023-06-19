Мария Захаровна
Место рождения
Дата рождения26.05.1891 ст.
Дата смерти12.06.1891 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1891 ст.
Отец: Захар Васильевич
Мать: Соломония Леонтьевна
Афанасьевская церковь 26.05.1891 Вилина Мария Захаровна Вилина отец крестьянин Захарий Васильевич Вилина мать жена Соломония Леонтьевна Гдов мещанин Константин Георгиевич Устья крестьянская до... Показать все
Смерть
12.06.1891 ст.
Афанасьевская церковь 12.06.1891 Вилина крестьянская дочь Мария Захаровна Вилина отец крестьянин Захарий Васильевич https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L96B-3SFK?i=729&cat=754... Показать все