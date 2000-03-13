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Комлякова Мария Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.?

Дата смерти

13.03.2000

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.?

Отец: Полозов Тимофей Павлович

Мать: Полозова Александра Фёдоровна

Рождение ребёнка
07.06.1956

Сын: Комляков Геннадий Валентинович

Отец ребёнка: Комляков Валентин Николаевич

Рождение ребёнка
14.06.1956

Сын: Комляков Геннадий Валентиноаич

Отец ребёнка: Комляков Валентин Николаевич

Рождение ребёнка
15.09.1966

Дочь: Тимофеева Галина Валентиновна

Отец ребёнка: Комляков Валентин Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комляков Николай Валентинович

Отец ребёнка: Комляков Валентин Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комляков Александр Валентинович

Отец ребёнка: Комляков Валентин Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комляков Виктор Валентиноаич

Отец ребёнка: Комляков Валентин Николаевич

Смерть
13.03.2000