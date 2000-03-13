Комлякова Мария Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.?
Дата смерти13.03.2000
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.?
Рождение ребёнка
07.06.1956
Сын: Комляков Геннадий Валентинович
Отец ребёнка: Комляков Валентин Николаевич
Рождение ребёнка
14.06.1956
Сын: Комляков Геннадий Валентиноаич
Отец ребёнка: Комляков Валентин Николаевич
Рождение ребёнка
15.09.1966
Дочь: Тимофеева Галина Валентиновна
Отец ребёнка: Комляков Валентин Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комляков Николай Валентинович
Отец ребёнка: Комляков Валентин Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комляков Александр Валентинович
Отец ребёнка: Комляков Валентин Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комляков Виктор Валентиноаич
Отец ребёнка: Комляков Валентин Николаевич
Смерть
13.03.2000