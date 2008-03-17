Кущанов Журкабай Нургали улы
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1923
Дата смерти17.03.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.11.1969
Сын: Кущанов Жумажан Журхабай улы
Мать ребёнка: Кущанова Рахат Исхак кызы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения
Мать ребёнка: Кущанова Рахат Исхак кызы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кущанов Еламан
Мать ребёнка: Кущанова Рахат Исхак кызы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кущанов Кахарман Журхабай улы
Мать ребёнка: Кущанова Рахат Исхак кызы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кущанов Рулан Журкабай улы
Мать ребёнка: Кущанова Рахат Исхак кызы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.03.2008