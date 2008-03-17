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Кущанов Журкабай Нургали улы

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1923

Дата смерти

17.03.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.11.1969

Сын: Кущанов Жумажан Журхабай улы

Мать ребёнка: Кущанова Рахат Исхак кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения

Мать ребёнка: Кущанова Рахат Исхак кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кущанов Еламан

Мать ребёнка: Кущанова Рахат Исхак кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кущанов Кахарман Журхабай улы

Мать ребёнка: Кущанова Рахат Исхак кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кущанов Рулан Журкабай улы

Мать ребёнка: Кущанова Рахат Исхак кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кущанова Рахат Исхак кызы

Смерть
17.03.2008
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