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Капустин Николай Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Капустин Герасим

Мать: Капустина Нюра (Анна)

Рождение ребёнка
17.06.1957

Дочь: Богомол Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Капустина Анастасия Егоровна

Рождение ребёнка
10.06.1964

Сын: Капустин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Капустина Анастасия Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капустин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Капустина Анастасия Егоровна

Смерть
Неизвестно