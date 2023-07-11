Капустин Николай Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Капустин Герасим
Мать: Капустина Нюра (Анна)
Рождение ребёнка
17.06.1957
Дочь: Богомол Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Капустина Анастасия Егоровна
Рождение ребёнка
10.06.1964
Сын: Капустин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Капустина Анастасия Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Капустин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Капустина Анастасия Егоровна
Смерть
Неизвестно