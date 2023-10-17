Солдатова Татьяна Афонасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатова Татьяна Афонасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Зеновья Ефимова

Отец ребёнка: Солдатов Ефим Екимов

Большой Остров, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Солдатов Осип Ефимов

Отец ребёнка: Солдатов Ефим Екимов

Большой Остров, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Солдатов Иосиф Ефимов

Отец ребёнка: Солдатов Ефим Екимов

Большой Остров, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Солдатов Максим Ефимов

Отец ребёнка: Солдатов Ефим Екимов

Большой Остров, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Анастасия Ефимова

Отец ребёнка: Солдатов Ефим Екимов

Большой Остров, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Ксения Ефимова

Отец ребёнка: Солдатов Ефим Екимов

Большой Остров, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Гликерия Ефимова

Отец ребёнка: Солдатов Ефим Екимов

Большой Остров, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Феодора Ефимова

Отец ребёнка: Солдатов Ефим Екимов

Большой Остров, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Солдатов Павел Ефимлев

Отец ребёнка: Солдатов Ефим Екимов

Большой Остров, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Солдатов Стефан Ефимов

Отец ребёнка: Солдатов Ефим Екимов

Большой Остров, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Матрона Ефимова

Отец ребёнка: Солдатов Ефим Екимов

Большой Остров, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Солдатов Иван Ефимов

Отец ребёнка: Солдатов Ефим Екимов

Большой Остров, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Солдатов Петр Ефимов

Отец ребёнка: Солдатов Ефим Екимов

Рождение ребёнка
1880

Сын: Солдатов Иван Ефимов

Отец ребёнка: Солдатов Ефим Екимов

Большой Остров, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1969

Дочь: Александра Ефимова

Отец ребёнка: Солдатов Ефим Екимов

Большой Остров, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солдатов Ефим Екимов

Смерть
Неизвестно
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