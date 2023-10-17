Солдатова Татьяна Афонасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Зеновья Ефимова
Отец ребёнка: Солдатов Ефим Екимов
Сын: Солдатов Осип Ефимов
Отец ребёнка: Солдатов Ефим Екимов
Отец ребёнка: Солдатов Ефим Екимов
Отец ребёнка: Солдатов Ефим Екимов
Дочь: Анастасия Ефимова
Отец ребёнка: Солдатов Ефим Екимов
Дочь: Ксения Ефимова
Отец ребёнка: Солдатов Ефим Екимов
Дочь: Гликерия Ефимова
Отец ребёнка: Солдатов Ефим Екимов
Дочь: Феодора Ефимова
Отец ребёнка: Солдатов Ефим Екимов
Отец ребёнка: Солдатов Ефим Екимов
Отец ребёнка: Солдатов Ефим Екимов
Дочь: Матрона Ефимова
Отец ребёнка: Солдатов Ефим Екимов
Сын: Солдатов Иван Ефимов
Отец ребёнка: Солдатов Ефим Екимов
Сын: Солдатов Петр Ефимов
Отец ребёнка: Солдатов Ефим Екимов
Сын: Солдатов Иван Ефимов
Отец ребёнка: Солдатов Ефим Екимов
Дочь: Александра Ефимова
Отец ребёнка: Солдатов Ефим Екимов
Муж: Солдатов Ефим Екимов