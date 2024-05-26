Богуславский Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1942
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель географии в средней школе
Рождение ребёнка
12.11.1934
Дочь: Парфенова (Богуславская) Нина Владимировна
Мать ребёнка: Богуславская (Галкина) Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
?.11.1938
Дочь: Богуславская Галина Владимировна
Мать ребёнка: Богуславская (Галкина) Анна Сергеевна
Смерть
1942