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Богуславский Владимир Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Богуславский Михаил Флорианович

Мать: Богуславская Марья Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Учитель географии в средней школе
Рождение ребёнка
12.11.1934

Дочь: Парфенова (Богуславская) Нина Владимировна

Мать ребёнка: Богуславская (Галкина) Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
?.11.1938

Дочь: Богуславская Галина Владимировна

Мать ребёнка: Богуславская (Галкина) Анна Сергеевна

Смерть
1942

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